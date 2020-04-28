الرافدين: العديد من الموظفين استلموا رواتبهم لشهر نيسان من فروع المصرف

2020/04/28 | 09:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن مصرف الرافدين، الثلاثاء، ان العديد من موظفي دوائر الدولة استلموا رواتبهم من فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان “فروع المصرف تستقبل وبشكل يومي موظفي الدولة الذين يرومون سحب رواتبهم من الفروع مع استمرار اتخاذ الإجراءات الوقائية والصحية للوقاية من فايروس كورونا بعد […]

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