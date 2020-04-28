نينوى تعلن إنجاز 290 مشروعا خدميا منذ بدء الحظر

2020/04/28 | 09:54 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن محافظ نينوى نجم الجبوري، الثلاثاء، عن انجاز نحو 290 مشروعا خدميا منذ بدء فرض حظر التجوال في عموم المحافظة.وقال الجبوري في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، ان”عجلة مشاريع اعمار محافظة نينوى لم تتوقف اطلاقا حتى خلال فرض حظر التجوال في عموم المحافظة فقد كانت اعمار المشاريع الخدمية والصحية مستثنية كل الاستثناء عن اي […]

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