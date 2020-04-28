وزير الصحة يشيد بموقف الصين “المشرف”: هذا ما فعلته معنا

2020/04/28 | 09:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أشاد وزير الصحة والبيئة جعفر صادق علاوي، الثلاثاء، بوقوف الصين الى جانب العراق لمواجهة فيروس كورونا، واصفا موقفها بـ”المشرف”.وقال علاوي في حوار صحافي اطلعت عليه /المعلومة/، إن “موقف دولة الصين كان مشرفاً فقد فتحت خطاً جوياً مباشرا مع العراق وساعدتنا بكميات هائلة من الاقنعة والقفازات والمواد المعقمة ومواد التعفير والاشعاعات المقطعية الخاصة بفحص […]

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