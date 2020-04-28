ناسا: التقاط لحظة نادرة لهروب نجم من ثقب أسود في ملحمة كونية مميتة

2020/04/28 | 10:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..التُقطت لحظة اتصال وثيق جدا ونادر بين نجم أحمر عملاق وثقب أسود، بواسطة تقنية ناسا وESA القوية، مع الكشف عن فصل رئيسي في ملحمة كونية من المحتمل أن تستمر لمدة تريليون سنة.ويتكشف الحدث السماوي المميت في المجرة GSN 069 – على بعد زهاء 250 مليون سنة ضوئية من الأرض.ويبلغ […]

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