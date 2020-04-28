حالة نادرة.. سيدة تدخل الحمام أكثر من 50 مرة في اليوم

2020/04/28 | 10:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كادت امرأة أن تموت بعد تعرضها لحالة نادرة في الأمعاء، دفعتها إلى دخول المرحاض أكثر من 50 مرة في اليوم، ما تسبب في فقدانها نحو 25 كغ من وزنها في 10 أسابيع.كانت ترودي ستونارد، عمرها 37 عاما من والسال، غرب ميدلاندز بإنجلترا، “محظوظة للبقاء على قيد الحياة” بعد تشخيص إصابتها بالتهاب القولون التقرحي، وهي حالة […]

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