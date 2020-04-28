مصدر: هجوم مديرية استخبارات كركوك نفذه انتحاريان

2020/04/28 | 11:21 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- كركوك

أفاد مصدر أمني، من محافظة كركوك، الثلاثاء (28 نيسان 2020)، بأن التفجيرات التي استهدفت مركز استخبارات المحافظة، نفذه انتحاريان يرتديان أحزمة ناسفة.

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سماع دوي انفجارين قرب مركز استخبارات كركوك

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بغداد اليوم - الأنبار

صدقت محكمة تحقيق الخالدية التابعة لرئاسة استئناف الانبار، الثلاثاء (28 نيسان 2020)، اقوال ثلاثة متهمين ضبطت بحوزتهم أكثر من الفين حبة مخدرة في المحافظة.

وقال مجلس القضاء الاعلى بالمحافظة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن &q

بغداد اليوم-بغداد

صدقت محكمة تحقيق الكرخ في بغداد، الثلاثاء (28 نيسان 2020)، أقوال متهمة أقدمت على إحراق زوجها في منطقة حي الجامعة بالعاصمة بغداد.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "قاضي ال

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