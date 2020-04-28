سماع دوي انفجارين قرب مركز استخبارات كركوك


سماع دوي انفجارين قرب مركز استخبارات كركوك
2020/04/28 | 11:21 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

سماع دوي انفجارين قرب مركز استخبارات كركوك

 

يتبع.

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