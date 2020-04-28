2020/04/28 | 11:21 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
يتبع.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
سماع دوي انفجارين قرب مركز استخبارات كركوك) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سماع دوي انفجارين قرب مركز استخبارات كركوك
يتبع.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
سماع دوي انفجارين قرب مركز استخبارات كركوك) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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