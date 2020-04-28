نائب يطالب بالتحقيق في سماح سلطة الطيران بنقل جثمان امرأة كويتية إلى العراق

2020/04/28 | 11:21 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

طالب النائب عن كتلة صادقون، وجيه عباس، الثلاثاء (28 نيسان 2020)، بفتح تحقيق بشأن سماح سلطة الطيران...





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