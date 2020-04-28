انتحاريان يفجران نفسيهما في كركوك

2020/04/28 | 11:21 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فجر انتحاريان نفسيهما في الباب الرئيسي لمديرية الاستخبارات في حي القادسيه بكركوك شمال بغداد....

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