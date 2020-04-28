تفجيران يستهدفان مبنى الاستخبارات في كركوك

2020/04/28 | 11:21 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هذا أعنف هجوم تشهده كركوك بعد أشهر من الهدوء النسبي.ولم ترد على الفور أي تفاصيل فيما لو أوقع الهجوم خسائر بشرية - صورة: كوردستان 24

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