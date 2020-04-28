2020/04/28 | 11:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعامل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بتراخ مع أزمة فيروس كورونا المستجد وأبدى تردداً حيال فكرة العزل، فيما بدا حازماً في رغبته بإرجاء تخفيف القيود المفروضة في البلاد.في هذا الوقت، وفي أقل من شهرين أصبحت بريطانيا إحدى الدول الأكثر تضرراً في أوروبا من جراء الوباء، كما أصيب جونسون هو أيضاً بالفيروس وأمضى ثلاثة أيام […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كيف انتقل بوريس جونسون من ضفة إلى ضفة في مواجهة فيروس كورونا؟) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كيف انتقل بوريس جونسون من ضفة إلى ضفة في مواجهة فيروس كورونا؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).