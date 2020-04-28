مصرف الرافدين: العديد من الموظفين تسلموا رواتب نيسان وتوزيعها يكون وفق توقيتات محددة

2020/04/28 | 11:23 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرافدين، الثلاثاء، تسلم العديد من موظفي دوائر الدولة رواتبهم لشهر نيسان، من فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته وكالة صدى ، إن “فروع المصرف تستقبل وبشكل يومي موظفي الدولة الذين يرومون سحب رواتبهم من الفروع مع استمرار اتخاذ الإجراءات الوقائية والصحية للوقاية من فايروس كورونا بعد

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