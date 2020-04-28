الخام الأميركي يهوي الى 10 دولارات

2020/04/28 | 11:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..انخفضت أسعار النفط، الثلاثاء، وسط مخاوف بشأن تضاؤل طاقة تخزين الخام عالمياً وتنامي المخاوف من أن يأتي تعافي الطلب على الوقود بطيئا مع تخفيف الدول القيود المفروضة على الأنشطة والحياة الاجتماعية لاحتواء جائحة كورونا.ونزل سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى مستوى متدن عند 10 دولار للبرميل اليوم.وسجل هبوطا 12.8% أو 1.64 […]

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