الذكرى 150 لميلاد ف إ لينين - الحزب الشيوعي اليوناني

2020/04/28 | 11:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الحزب_الشيوعي_اليوناني بيان المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي اليونانيعن الذكرى 150 لميلاد ف إ لينين "و مع رنوِّك من المستقبل، إلى أيام الأصفاد،سترى أولاً شخص لينين.و هو الذي بعد عبودية ذاك القدر من آلاف السنينفتح الطريق نحو قمة الكومونة".(ف.ماياكوفسكي، "فلاديمير إيليتش لينين")منذ 150عاماً بالضبط، ولد يوم 22 نيسانأبريل 1870 في مدينة سيمبيرسك على نهر فولغا، أع ......





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