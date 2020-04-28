الدفاع المدني تعلن نشوب حريق كبير في سوق البياع

2020/04/28 | 11:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادأعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، نشوب حريق كبير في سوق البياع، المحاذي لمرآب امانة بغداد.وذكرت المديرية في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، أن “حريقاً كبيراً، نشب فجر هذا اليوم في سوق البياع المحاذي لمرأب أمانة بغداد ومعارض السيارات داخل 26 محل مشيدة من مادة (السندويج بنل) سريعة الاشتعال غير النظامية”.وأضافت أن […]

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