2020/04/28 | 11:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تمكنت شرطة النجدة، من انقاذ فتاة حاولت الانتحار من احدى المباني في منطقة حي الجهاد غربي العاصمة بغداد.وذكرت مديرية النجدة في بيان تلقت وكالة/ المعلومة/ نسخة منه، ان “امر قاطع نجدة حي العامل وخلال تجوله ضمن منطقة حي الجهاد محلة ٨٨٥، شاهد سقوط شخص من اعلى احدى البنايات”.وأوضحت “على الفور تم التوجه […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة النجدة تنقذ فتاة حاولت الانتحار غربي بغداد) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة النجدة تنقذ فتاة حاولت الانتحار غربي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).