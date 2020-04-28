تفجيران انتحاريان في كركوك

2020/04/28 | 11:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني عراقي، الثلاثاء، بوقوع تفجيرين انتحاريين استهدفا مقرا امنيا في كركوك.

وابلغ المصدر شفق نيوز، ان شخصين يرتديان حزامين ناسفين فجرا نفسيهما امام مقر استخبارات كركوك في حي القادسية.

وبحسب معلومات اولية فان الحادث اسفر عن سقوط ضحايا

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