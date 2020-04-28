بعد طرد داعش من شمال العراق.. مسيحيون يخافون العودة إلى ديارهم بسبب

2020/04/28 | 11:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقب دحر تنظيم داعش من المناطق الشمالية للعراق، ازداد نفوذ الفصائل الموالية لإيران في مدن معروفة تاريخيا بسكانها المسيحيين، ما أثار مخاوف جدية من "تغييرات ديموغرافية قسرية" يقع ضحيتها سكان المنطقة.في دائرة مرور بقلب بلدة "برطلة" شمال العراق، تظهر صورة المرشد الأعلى لإيران، علي خامنئي، وهي رمز بارز للإسلام السياسي الشيعي، أصبحت تتواجد أمام الملأ في بلدة عرف سكانها تاريخيا أنهم مسيحيون كاثوليك وأرثوذكس.

وخلال السنوات الأخيرة، تضاعف عدد أفراد "الشبك"، وهم أقلية دينية من المسلمين الشيعة، بشكل ملحوظ في المدينة.

ونفس الأمر، في مدينة قراقوش المسيحية والقريبة من "برطلة"، التي باتت أعلام ذكرى الإمام الحسين ترفرف فوق المنازل المحيطة بقاعدة وحدات "حماية سهل نينوى"، وهي جماعة شبه عسكرية مسيحية.

وأدت التغيرات الديموغرافية في البلدة الشمالية للعراق، والتي ينظر إليها البعض على أنها "تغيرات قسرية"، إلى الإحباط لدى العديد من المسيحيين في المنطقة وغيرهم.

وازداد تواجد الشبك في برطلة وقراقوش وغيرها من المدن المسيحية تاريخياً في العراق، بشكل ملحوظ في أعقاب الحرب ضد تنظيم "داعش"، عندما عاد السكان المطرودين إلى أراضيهم أو انتقلوا من القرى المدمرة إلى المدن الكبرى.

ويعتقد العديد من المسيحيين في المنطقة أن التغيير الديموغرافي قسري يحدث، ونشر موقع ankawa الإخباري المسيحي في مارس مقالاً حول هذه القضية، باستخدام عنوان استفزازي جاء فيه: "داعش غادر وجاء الشبك، لماذا يخشى المسيحيون العودة إلى ديارهم؟"، وجاء في المقال "المسيحيون يخشون العودة بسبب التهديد الذي يشكله الشبك".

ورغم أن المقال اعترف بمعاناة الشبك التي تعرضوا لها على بد داعش، لكنه اتهمهم أيضا بمنع المسيحيين من العودة إلى سهول نينوى.

ويختلف سكان نينوى حول مسألة التغيير الديموغرافية الطارئ على مدينتهم، بين من يرى انه "تغيير قسري" على حساب المسيحيين ولفائدة نفوذ فصائل مقربة من إيران، وآخر يعتقد بأن الأمر يرجع إلى تداعيات طبيعية لما بعد الحرب على داعش.

أحد النشطاء من شيعة "الشبك"، تحدث إلى صحيفة "ميدل ايست آي"، مفضلا عدم الكشف عن اسمه خوفاً من وجود ميليشيات مؤيدة لإيران في المنطقة، مؤكدا انهم غادروا القرى إلى المدن بسبب الظروف المعيشية السيئة لديهم.

وعن سبب انتقال الشبك إلى مناطق مسيحية شمال العراق، أفاد قائلا: "لقد كانت نتيجة وليست خطة، لقد أردنا فقط الماء والخدمات والمدارس للأطفال، لو كانت الحكومة قد وفرت لنا ذلك لما تركنا مناطقنا".

وتقع كل من برطلة وقراقوش في سهول نينوى، وهي بحسب "ميدل أيست آي"، منطقة استراتيجية لإيران في الشرق الأوسط، فهي منطقة تربط بين الأجزاء ذات الأغلبية الشيعية في العراق وحلفائها في سوريا ولبنان، بالإضافة القرب من البحر الأبيض المتوسط.

وسهول نينوى، المنطقة الصالحة للزراعة، هي أيضا واحدة من المناطق المتنازع عليها رسميا في العراق، بين الحكومة العراقية الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان، وقد سيطر تنظيم داعش على معظم سهولها بين عامي 2014 و 2017.

وتضم نينوى تنوعا دينيا وعرقيا كبيرا، يمتد على طول المنطقة الواقعة شمال الموصل، من مجتمعات كردية وتركمانية وعربية وايزيدية، وكذلك مسيحية وشيعة "الشبك".

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