علماء من روسيا وليتوانيا يتوصلون إلى لقاح مضاد للشيخوخة

2020/04/28 | 11:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اقترح علماء من روسيا وليتوانيا طريقة للوقاية من أمراض المناعة الذاتية المرتبطة بالشيخوخة – على وجه الخصوص، أمراض مثل تصلب الشرايين ومرض الزهايمر ومرض باركنسون، تم نشر مقال حول هذا الموضوع في المجلة العلمية الدولية Expert Review of Vaccines.وأوضح أحد مؤلفي العمل، الأستاذ في جامعة البلطيق الفيدرالية “كانط” (كالينينغراد) فيكتور سيلدتسوف: “في الطبيعة، […]

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