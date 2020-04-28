سعر الدولار في العراق اليوم الثلاثاء 28 أبريل 2020

2020/04/28 | 11:38 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد ارتفعت اسعار صرف الدولار ببورصة الكفاح والاسواق المحلية، اليوم الثلاثاء، (28 نيسان 2020).وسجلت أسعار بورصة الكفاح – بغداد 124.700 دينار لكل 100 دولار.أسعار البيع والشراء في محلات الصيرفة: سعر بيع الدولار = 125.500 دينار.سعر شراء الدولار = 124.000 دينار.

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