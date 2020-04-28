من بسالات الماضي إلى بسالات الحاضر.. خالد القشطيني

2020/04/28 | 11:38 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: خالد القشطيني مما لاحظته في الأيام الأخيرة في لندن تدفق المحاربين القدماء؛ من شيوخ وعجائز، إلى الشوارع يحملون أوسمتهم ويمشون على عكازاتهم ويحاولون جمع مبالغ زهيدة لمساعدة المرضى والمُقعدين في المستشفيات.وكانت استجابات الجمهور مدهشة.خرج رجل عجوز يحمل أوسمته القديمة على صدره… كان الضابط توم موور يتوقع ويتمنى جمع ألف باوند للمستشفيات ووزارة […]

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