رئيس الحكومة النيوزيلندية: اقتصادنا يعمل بنحو 75٪ بعد القضاء على “كورونا”

2020/04/28 | 11:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية، جاسيندا أرديرن، يوم الثلاثاء، إن اقتصاد بلادها يعمل بنسبة 75٪ تقريباً مع تخفيف قيود الإغلاق ودخول البلاد يومها الأول من الإغلاق من المستوى الثالث.وأشارت أرديرن إلى عودة حوالي 400 ألف نيوزيلندي للعمل يوم الثلاثاء، مضيفة أنه في مستوى الإغلاق الثالث، سيعمل حوالي 75٪ من اقتصاد البلاد، حيث ستستأنف بعض القطاعات […]

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