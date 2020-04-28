نائب يطالب بالتحقيق في سماح سلطة الطيران بنقل جثمان امرأة كويتية إلى العراق

2020/04/28 | 11:38 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد طالب النائب عن كتلة صادقون، وجيه عباس، اليوم الثلاثاء، بفتح تحقيق بشأن سماح سلطة الطيران المدني العراقي، بنقل جثمان امرأة كويتية إلى النجف، مشيراً إلى أن سلطة الطيران امتنعت عن إجلاء جثامين عراقيين مع عائلاتهم من لبنان.وقال عباس، في بيان تلقته "كلكامش برس": "نطالب بفتح تحقيق بقضية سماح رئيس سلطة الطيران المدني العراقي دريد يحيى جاسم لطائرة خاصة لشركة طيران الجزيرة الكويتية بنقل جثمان امرأة كويتية أوصت في أن تدفن في النجف الاشرف".وأضاف، أن "رئيس السلطة امتنع عن اعطاء الاذن لطيران الشرق الاوسط اللبناني الذي يحاول أن يجلي اللبنانيين العالقين في العراق يوم الخميس المقبل، ومنعه من نقل جثامين لعراقيين توفوا في لبنان اثناء تلقيهم لعلاج السرطان".وتحدث عباس، أن "هناك معلومات تشير لوجود علاقة بين رئيس سلطة الطيران المدني، وصاحب شركة الوطنية للطيران عقيل الربيعي، والشركة الكويتية المذكورة".وتابع النائب، أن "الطائرة الكويتية التي تقل جثمان المرأة الكويتية المتوفاة هبطت في مطار النجف عند الواحدة ظهراً، من يوم أمس"، لافتاً إلى أن "جثامين العراقيين عالقة في لبنان منذ اكثر من عشرة ايام، واحدهم دفن في بيروت لمنع سلطة الطيران المدني من نقله للعراق".وكان النائب الأول لرئيس البرلمان، حسن الكعبي، قد أكد أمس الاثنين، أن سلطة الطيران المدني العراقي امتنعت عن منح الموافقة لإعادة جثامين عراقيين توفوا بمرض السرطان في لبنان مع مرافقيهم.

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