وصول الوجبة الرابعة من المساعدات الطبية الصينية الى مطار بغداد

2020/04/28 | 11:38 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد وصلت الوجبة الرابعة من المساعدات الطبية الصينية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، الى مطار بغداد الدولي.وذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع"، أن "الوجبة الرابعة من المساعدات الطبية الصينية، وصلت الآن الى مطار بغداد الدولي".

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