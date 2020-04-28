2020/04/28 | 11:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني، الثلاثاء، بإصابة ثلاثة عناصر امنية نتيجة تفجيرين انتحارين في كركوك.وابلغ المصدر شفق نيوز، أن القوات الامنية رصدت انتحاريين يرتديان حزامين ناسفين قبل الوصول لبوابة مديرية استخبارات كركوك في حي القادسية، وتمكنت من قتل احدهما، بينما فجر الاخر حزامه قبل الوصول لهدفه.واضاف أن الانفجار تسبب بإصابة ثلاثة عناصر من القوات الامنية بجروح بسيطة.وقال "لولا رصد الانتحاريين الاثنين قبل بلوغ هدفهما لوقعت مجزرة بين صفوف امن المديرية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امن الاستخبارات منع وقوع مجزرة.. تفاصيل جديدة لتفجيري كركوك الانتحاريين) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امن الاستخبارات منع وقوع مجزرة.. تفاصيل جديدة لتفجيري كركوك الانتحاريين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).