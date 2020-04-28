الفرنسيون والإسبان ينتظرون اليوم طرح حكوماتهم خطط تخفيف العزل الصحي

2020/04/28 | 11:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تطرح فرنسا وإسبانيا الثلاثاء خططهما للخروج التدريجي من العزل المفروض لاحتواء فيروس كورونا المستجد الذي تسبب بوفاة الآلاف في هاتين الدولتين، فيما تجاوز عدد الإصابات في العالم ثلاثة ملايين.وينتظر الفرنسيون الثلاثاء إعلان رئيس الوزراء إدوار فيليب حول المرحلة المقبلة، لمعرفة ما إذا كان سيفرض ارتداء القناع، وموعد فتح المدارس، وتاريخ السماح بالتنقل بين المناطق.[…]

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