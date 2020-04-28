موقع أميركي: تظاهرات العراق كانت “افضل أمل” لأميركا لكنه تبدد بعد حادثة المطار 

2020/04/28 | 11:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة ..أفاد تقرير لموقع اتلانتك كانسل الأمريكي، الثلاثاء، بأن التظاهرات التي شهدها العراق في بداية تشرين الأول الماضي كانت “افضل أمل” لأميركا لبسط نفوذها وسيطرتها في العراق، مشيرة إلى أن ذلك “الأمل” تراجع بعد حادثة مطار بغداد.وذكر التقرير الذي ترجمته /المعلومة/ أن ” ايران ليس الملومة عن كل المشاكل المرتبطة بالعلاقات العراقية […]

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