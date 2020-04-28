مستشار رئيس الوزراء : احد السيناريوهات الحالية هو إعطاء الرواتب فقط مع بعض النفقات الضرورية

2020/04/28 | 11:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

اكد المستشار المالي لرئيس الوزراء الدكتور مظهر محمد صالح،الثلاثاء،ان احد السيناريوهات الحالية هو إعطاء الرواتب فقط مع بعض النفقات الضرورية مثل الادوية ،مشيرا الى ان البلد يحتاج ٥٤ تريليون دينار خلال الأشهر الثمانية القادمة .

وقال صالح في حديث تلفزيوني تابعته "الاقتصاد نيوز"، ان العجز في السيناريو الأقرب إلى تنفيذه يبلغ ٣٤ تريليون دينار، مبينا ان عدد الذين يتقاضون رواتب من الدولة 8 ملايين بين موظف ومتقاعد و1.3 مليون لديهم رعاية اجتماعية مايعادل ٦٣ تريليون دينار سنويا .

واضاف ان عدد العاملين في القطاع الخاص يبلغ ٨ ملايين عامل سيتأثرون سلبا بعد تراجع إيرادات الدولة ، وهنالك ٢ مليون عائلة لا يتقاضون أي دخل من الحكومة .





واشار الى انه لا يوجد أي قرار بتخفيض الرواتب او الادخار الاجباري في الوقت الحالي .

واوضح ان الحكومة الاتحادية متمثلة بوزارة المالية يجب أن تأخذ ديونها من شركات الاتصالات للمساهمة في سد العجز الحاصل في الموازنة ، مشيرا الى ان النفط العراقي يباع بـ١٥ دولارا حاليا في الاسواق العالمية.

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