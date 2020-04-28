25.6 تريليون دولار مبيعات التجارة الإلكترونية العالمية في عام واحد

2020/04/28 | 11:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد بلغت مبيعات التجارة الإلكترونية 25.6 تريليون دولار على مستوى العالم في 2018، بزيادة قدرها 8 في المائة على 2017 وبصدارة أمريكية، وفقا لأحدث التقديرات المتاحة الصادرة أمس عن منظمة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة، “أونكتاد”، في بداية حدثها السنوي الشهير “الأسبوع الإلكتروني”.ويستكشف هذا الحدث، الذي يجري لأول مرة بواسطة الشبكة العنكبوتية […]

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