انتحاريان اثنان يفجران نفسيهما قرب مديرية استخبارات كركوك

2020/04/28 | 11:51 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني في محافظة كركوك، اليوم الثلاثاء، بان انتحاريين اثنين فجرا نفسيهما قرب مديرية استخبارات المحافظة.وقال المصدر ان “انتحاريين اثنين يرتديان حزامين ناسفين، فجرا نفسيهما قرب مديرية الاستخبارات في منطقة القادسية بمحافظة كركوك”.وأضاف ان “القوات الامنية تطوق الان مكان الحادث، ولم تتوفر لغاية الان أي معلومات عن خسائر او اصابات من جراء

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