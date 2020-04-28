روحاني يشيد بمواقف الحكومة الصينية في مواجهة “كورونا”

2020/04/28 | 11:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد الرئيس الإيراني خلال محادثات هاتفية مع الرئيس الصيني، بمواقف الحكومة الصينية في مواجهة الحظر الأميركي غير القانوني والجائر.وأفادت وسائل اعلام ايرانية، بأن الرئيسين الإيراني والصيني أعربا في محادثات هاتفية يوم الإثنين، عن المواساة والتضامن بين شعبي وحكومتي البلدين في أحزان فقدان عدد من المواطنين بسبب وباء كورونا، وتمنيا التوفيق في إحتواء الوباء، مؤكدَين […]

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