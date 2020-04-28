شرطة النجدة تنقذ فتاة حاولت الانتحار بمنطقة حي الجهاد

2020/04/28 | 11:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادتمكنت شرطة النجدة في بغداد، من انقاذ فتاة حاولت الانتحار من احدى المباني في منطقة حي الجهاد غربي العاصمة بغداد.وذكرت مديرية النجدة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان “امر قاطع نجدة حي العامل وخلال تجوله ضمن منطقة حي الجهاد محلة ٨٨٥، شاهد سقوط شخص من اعلى احدى البنايات”.وأوضحت “على الفور تم […]

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