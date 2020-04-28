عاجل: انتحاريان اثنان يفجران نفسيهما قرب مديرية استخبارات كركوك

2020/04/28 | 11:52 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني في محافظة كركوك، اليوم الثلاثاء، بان انتحاريين اثنين فجرا نفسيهما قرب مديرية استخبارات المحافظة.

وقال المصدر لـ"الغد برس" ان "انتحاريين اثنين يرتديان حزامين ناسفين، فجرا نفسيهما قرب مديرية الاستخبارات في منطقة القادسية بمحافظة كركوك".

وأضاف ان "القوات الامنية تطوق الان مكان الحادث، ولم تتوفر لغاية الان أي معلومات عن خسائر او اصابات من جراء الانفجار".

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