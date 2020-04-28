2020/04/28 | 11:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقليم كوردستان يعيد فتح معبرين حدوديين مع ايران

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