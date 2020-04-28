وصول الوجبة الرابعة من المساعدات الطبية الصينية الى مطار بغداد

2020/04/28 | 11:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

وصلت الوجبة الرابعة من المساعدات الطبية الصينية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، الثلاثاء (28 نيسان 2020)، الى مطار بغداد الدولي.





وذكرت وكالة الأنباء العراقية، أن "الوجبة الرابعة من المساعدات الطبية الصينية، وصلت الآن الى مطار بغداد الدولي".

وكانت آخر دفعة من المساعدات الطبية الصينية الخاصة بفيروس كورونا، قد وصلت، الأربعاء (22 نيسان 2020)، إلى العراق قادمة من جمهورية الصين الشعبية.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنها "تسلمت دفعة من المساعدات الطبية الخاصة بمكافحة فايروس كرونا من جمهورية الصين الشعبية".

وكشفت وزارة الصحة، في وقت سابق، أن المساعدات الصينية تتضمن أطناناً من أجهزة الفحص المختبري ومعدات الوقاية، وسيتم توزيعها على محافظات العراق وإقليم كردستان، مبيناً أن الوجبات السابقة تضمنت أجهزة تشخيصية، ومختبرية، وفريقاً من الخبراء.

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