في الذكرى السابعة لتأسيس “داعش”: ماذا عن خلاف الجولاني – البغدادي؟

2020/04/28 | 11:52 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في السادس من كانون الثاني/ يناير 2012 هزَّ انفجار حي “الميدان” بدمشق، استهدف حافلة لقوات “حفظ النظام”، ما أدّى لمقتل ستة وعشرين عنصراً، وإصابة ستين آخرين، وبعد أيام أعلنت مؤسسة “المنارة البيضاء للإنتاج الإعلامي” مسؤولية…

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