مفاوضات متقدمة بين يوفنتوس وارثر

2020/04/28 | 11:53 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن وصول برشلونة ويوفنتوس لمراحل متقدمة من المفاوضات، بشأن انتقال البرازيلي آرثر ميلو، لاعب وسط الفريق الكتالوني، إلى البيانكونيري، في الميركاتو المقبل.

ويعتبر آرثر (23 عامًا) من العناصر المطلوبة بقوة من قبل بعض الأندية الأوروبية، مثل يوفنتوس وإنتر ميلان وتوتنهام وباريس سان جيرمان.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد تلقى برشلونة اتصالات من قبل يوفنتوس منذ عدة أسابيع، يسأل خلالها عن إمكانية التعاقد مع آرثر، مقابل مبلغ جيد من المال، حيث يعتبره ماوريسيو ساري، مدرب اليوفي، عنصرًا ضروريًا لتطوير أفكاره في تورينو.

وانضم آرثر إلى برشلونة في صيف 2018 مقابل 31 مليون يورو، بالإضافة إلى 9 ملايين أخرى كمتغيرات، ومن المتوقع ألا يقبل برشلونة إلا بزيادة 20 مليون يورو على الأقل عن هذا الرقم لإتمام الصفقة.

ولا يستبعد أن تكون هناك صفقة تبادلية بين الناديين، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية التي أحدثها فيروس كورونا.

ويملك اليوفي أسماء عديدة في خط وسطه قد تحظى بإعجاب البارسا مثل، ميراليم بيانيتش (30 عامًا)، رودريغو بينتانكور (22 عامًا) وفيديريكو بيرنارديسكي (26 عامًا).

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