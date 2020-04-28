نجدة بغداد تضبط ٤٠ شخصا خالفوا تعليمات حظر التجوال في العاصمة

2020/04/28 | 12:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية نجدة بغداد، الثلاثاء، ضبط ٤٠ شخصا خالفوا تعليمات حظر التجوال في العاصمة .وقالت المديرية في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان “مفارزها تمكنت من ضبط ٤٠ شخصا خالفوا لتعليمات وأوقات حظر التجوال ضمن مناطق متفرقة من العاصمة بغداد”.واضافت، انها “تمكنت ايضا من القبض على مخمورين اثنين يتعرضون سبيل المارة “، مشيرة الى […]

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