هواة ألعاب الفيديو يساهمون في علاج فيروس كورونا

2020/04/28 | 12:02 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف علماء بأن الأدوية اللازمة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد يمكن أن تأتي من الخوض في لعبة ألغاز في إطار مشروع مبتكر.اللعبة التي تسمى “فولد إت” تطلب من اللاعبين مساعدة العلماء في العثور على بروتينات جديدة، من خلال حل ألغاز معقدة في شكل ثلاثي الأبعاد، أو إيجاد أشكال جديدة خاصة بهم، ثم […]

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