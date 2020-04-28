“بي بي” تعلن انخفاض أرباحها بنحو الثلثين بسبب كورونا

2020/04/28 | 12:03 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلنت شركة “بي بي” البريطانية الثلاثاء، انخفاض أرباحها بمقدار الثلثين في الربع الأول من العام الجاري، حيث تسبب فيروس كورونا المستجد بالإضرار بالطلب على النفط وارتفاع ديون الشركة.وأعلنت “بي بي” التي تتخذ من لندن مقر لها، عن تحقيق صافي دخل قدره 800 مليون دولار، متفوقة على توقعات المحللين بتحقيق 710 مليون دولار.ويأتي […]

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