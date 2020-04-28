2020/04/28 | 13:19 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النقل: وصول الرحلة الاستثنائية المحملة بشحنة طبية صينية لصالح وزارة الصحة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/28 | 13:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النقل: وصول الرحلة الاستثنائية المحملة بشحنة طبية صينية لصالح وزارة الصحة) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النقل: وصول الرحلة الاستثنائية المحملة بشحنة طبية صينية لصالح وزارة الصحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).