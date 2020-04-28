إيران: حطمنا الرقم القياسي في ضبط المخدرات عالميا

2020/04/28 | 13:19 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن امين لجنة مكافحة المخدرات في الجمهورية الاسلامية الايرانية العميد اسكندر مؤمني، الثلاثاء، ان البلاد بضبطها 950 طنا من المخدرات خلال العام الماضي كسرت الرقم القياسي عالميا في هذا المجال.وخلال اجتماعه عن طريق الدائرة التلفزيونية المغلقة (فيديو كونفرانس) مع مساعدي ومدراء اللجنة وامناء المجلس التنسيقي لمكافحة المخدرات في محافظات البلاد، اكد العميد مؤمني […]

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