موسكو تقود معركة استقطاب عشائر الجزيرة السورية

2020/04/28 | 13:19 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على الرغم من حالة الهدوء القائمة في سوريا، ومنها منطقة شرق الفرات، في ظل حصر الاهتمام بجائحة كورونا، إلا أن إرهاصات مشاريع إقليمية ودولية باتت تلوح في الأفق، حتى باتت الخيوط الأولى لتلك المشاريع تخرج…

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