2020/04/28 | 13:23 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- طارق حرب: الطيران المدني لا يملك سلطة الموافقة على تسيير الطائرات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتحاد الوطني الكردستاني الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/28 | 13:23.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طارق حرب: الطيران المدني لا يملك سلطة الموافقة على تسيير الطائرات ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتحاد الوطني الكردستاني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طارق حرب: الطيران المدني لا يملك سلطة الموافقة على تسيير الطائرات ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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