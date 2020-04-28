رحلة استثنائية إلى إسبانيا لإعادة المواطنين العراقيين ووزير النقل يكشف عن خسائر مادية لحقت بالخطوط الجوية العراقية

2020/04/28 | 13:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أعلنت وزارة النقل، اليوم الثلاثاء، تسيير رحلة يوم غد الأربعاء الى اسبانيا لإجلاء العراقيين العالقين هناك.وقال وزير النقل عبد الله لعيبي باهض في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، إنه”بالرغم من فرض الحظر على الخطوط الجوية العراقية من العام 2015 فقدت بذلت الوزارة بالتعاون مع وزارة الخارجية جهوداً استنثائية نجحت من خلالها تسيير […]

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