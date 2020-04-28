مقررات عبور الأزمة المالية في البلاد … ماذا … وإلى أين ؟!

2020/04/28 | 13:25 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:اياد عبد اللطيف سالم القسم الثالث / ثالثا عندما أعلنت السلطة الحاكمة عن تقليص النفقات الحكومية ، على إثر إنخفاض الواردات المالية بسبب إنخفاض سعر بيع برميل النفط العراقي ،...أكمل القراءة ←

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