2020/04/28 | 13:25 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، عن ضبط مواد طبية غير مصرح بها في منفذ أم قصر الجنوبي.

وقالت الهيئة في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، انه "تم ضبط حاوية حجم 40 قدم بداخلها مواد طبية غير مصرح بها معدة للتهريب إلى داخل البلاد بعد إنجاز معاملتها داخل المنفذ أم قصر الجنوبي في محافظة البصرة".

وأضافت انه "تمت عملية الضبط خارج الحرم الجمركي عند سيطرة البحث والتحري بعد تدقيق معاملتها الجمركية من قبلهم تبين أن ما ذكر فيها مواد متنوعة (شامبو ،صابون سائل،غسول ملابس اطفال)".

وبينت ان "الحاوية محملة بـ840 كارتون، ولكن تم ضبط مواد طبية مخبأة خلف البضاعة الرئيسية لم يصرح بها في المعاملة الجمركية وهي 360 كارتون مستحلب لمعالجة الأمراض الجلدية 344 كارتون غسول لتعقيم الفم و175 كارتون مادة تستخدم لمعالجة الزوائد والمسامير اللحمية".

وأكدت انه "تم إحالة ماتم ضبطه وفق محضر أصولي إلى قاضي تحقيق محكمة أم قصر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وبحق المقصرين من لجنة الكشف الجمركي وموظف الصحة المعني بالكشف على البضاعة".

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