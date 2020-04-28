الهند تسجل 1055 إصابة و48 وفاة جديدة بكورونا

2020/04/28 | 13:25 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 48 وفاة و1055 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي المصابين إلى 29 ألفاً و435 والوفيات إلى 934.

وقال مسؤولون في الوزارة إن "6869 شخصا خرجوا حتى الآن من المستشفيات بعدما تحسنت صحتهم".

ويمثل الثلاثاء، اليوم الـ35 من الإغلاق الجاري في أنحاء البلاد، والذي أعلنته الحكومة لاحتواء انتشار الفيروس.



وتم تمديد الإغلاق الذي أعلن يوم 25 آذار، حتى الثالث من أيار.

وفي وقت سابق، أشار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، إلى أن الإغلاق بسبب الوباء، قد يستمر إلى ما بعد 3 أيار في المناطق التي عرفت بأنها نقاط ساخنة لتفشي الجائحة.

ووجه وزير الصحة الفيدرالي هارش فاردهان، هيئات معهد عموم الهند للعلوم الطبية ومؤسسات طبية رئيسية أخرى، إلى اتخاذ إجراءات وقائية لمكافحة كورونا في ولاياتهم.

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