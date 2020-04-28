إيران تسجل أكثر من ألف إصابة جديدة و71 وفاة بكورونا

2020/04/28 | 13:25 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة الإيرانية، عن تسجيل أكثر من ألف إصابة جديدة و71 وفاة بفيروس كورونا.وأشارت الوزارة إلى "ارتفاع إجمالي الاصابات الى 92584 حالة بعد تسجيل 1112 اصابة جديدة خلال 24 ساعة الماضية".ولفتت الوزارة أيضا إلى "تسجيل 71 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع إجمالي الوفيات إلى 5877"، موضحة أن "عددد المتعافين من وباء كورونا بلغ 72439 شخصا حتى اليوم".

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