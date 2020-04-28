اطباء السليمانية: تعليق الدوام لا يشمل الطوارئ ومستشفيات كورونا

2020/04/28 | 13:25 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت نقابة الاطباء في محافظة السليمانية بإقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، أن تعليق الدوام لا يشمل الطوارئ ومستشفيات مصابي فيروس كورونا.وقال نقيب الاطباء هاوژین عثمان لـشفق نيوز، إن "تعليق دوام الاطباء وموظفي الصحة بدأ في كافة المراكز الصحية واغلب المستشفيات ماعدا الطوارئ ومستشفيات كورونا".وكانت نقابة الاطباء في محافظة السليمانية أعلنت اليوم الثلاثاء، تعليق الدوام في المستشفيات نتيجة تأخر صرف الرواتب.وقال نقيب الاطباء هاوژین عثمان في مؤتمر صحفي، "نطالب بحقوقنا المثبتة، وخاطبنا مجلس الوزراء لكن لم يستجيبوا لمطالبنا لذلك قرر اطباء السليمانية تعليق الدوام في كافة المستشفيات".وبدأ الاطباء والكوادر الصحية في مدن بإقليم كوردستان، امس الاثنين، بتنظيم اعتصام، احتجاجا على تأخر دفع مستحقاتهم الشهرية والتي مضى عليها اكثر من 50 يوماً.وسبق أن قرر مجلس الوزراء العراقي ايقاف رواتب موظفي اقليم كوردستان، بسبب خلاف بشأن موارد نفطية.واصدر الاطباء المعتصمون بيانا ورد لشفق نيوز، وجاء فيه، "مع الظروف الصعبة والخطرة التي يعلمون فيها في مواجهة كورونا، مع هذا الحكومة تتأخر في دفع الرواتب الشهرية والتي مضى عليها 50 يوما".

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